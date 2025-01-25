«Единая Россия» в Московской области поздравила студентов с праздником

«В нашем регионе десятки тысяч талантливых и перспективных юношей и девушек. Они стремятся получить хорошее образование, принимают активное участие в волонтёрских и творческих проектах. Ребята поддерживают участников СВО и мирных жителей, заботятся о пожилых людях, экологии. Радует, что многие планируют развивать образование, науку, медицину Подмосковья, работать на наших предприятиях. А мы в свою очередь создаём условия для того, чтобы они могли в полной мере реализовать себя. В студенческие годы эта помощь выражается в стипендиях, грантах, льготах. Для молодых специалистов действует социальная ипотека, доплаты и другие меры поддержки. Желаю нашим студентам оставаться такими же неравнодушными, разносторонними и любопытными. В молодости кажется, что нет ничего невозможного. Важно это ощущение безграничного потенциала пронести сквозь всю свою жизнь», — сказал Брынцалов.

По всему Подмосковью в этот день в приемных проводили квиз от активистов «ВВЕРХ» и «Молодой Гвардии Единой России». Участники игры объединялись в команды, которым предстояло ответить на вопросы, охватывающие широкий спектр тем — от истории и науки до культуры и искусства. В ходе соревнования студенты не только продемонстрировали свою эрудицию, но и развили навыки логического мышления, командной работы и умения оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях.

В Люберцах на базе местной общественной приемной партии «Единая Россия» молодогвардейцы провели дебаты среди учащихся Люберецких образовательных учреждений. Они охватывали темы образования и молодёжной политики, включая обсуждение плюсов и минусов бесплатного обучения

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» в Государственном гуманитарно-технологическом университете прошла уникальная спортивная зарядка, которую провел Чемпион Мира по боксу Роман Андреев. Роман Андреев, делясь своим опытом и навыками, продемонстрировал различные упражнения, которые можно выполнять в любом месте, будь то учебное заведение, работа или дом. Он подчеркнул важность регулярных тренировок и правильного подхода к спорту, который может значительно повлиять на личные достижения и уверенность в себе.

В местной общественной приемной «Единая Россия» городского округа Воскресенск прошел круглый стол, посвященный актуальным вопросам студенчества, благоустройства вузов и общежитий, трудоустройства и социальной поддержки. Встреча прошла в рамках партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» и стала площадкой для обмена мнениями и выработки совместных решений, направленных на улучшение условий для студентов и их интеграцию в профессиональную жизнь.

«Мы обсудили важные вопросы социальной поддержки студентов и студенческих семей. Особое внимание было уделено проблемам трудоустройства молодых специалистов в образовательные учреждения и различные организации», — рассказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

В Кашире прошла презентация лучших практик дополнительного образования для студентов. Для Каширских заместитель директора Центрадополнительного образования городского округа Кашира Ольга Шибанова вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии Ангелиной Фетисовой представили различные кружки и секции. Начиная от рукоделия и рисования, заканчивая историческими реконструкциями и робототехникой.

В Сергиевом Посаде ко Дню Российского студенчества общественной приемной «Единой России» для студентов ветеринарного отделения Сергиево-Посадского колледжа была организована экскурсия на животноводческий комплекс «Племрепродуктор Васильевское». Разведение крупного рогатого скота — одно из перспективных направлений бизнеса. Для того, чтобы хозяйство эффективно функционировало, необходимо обеспечить его мощной кормовой базой.