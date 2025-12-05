«Единая Россия» усилила позиции в Московской области

Партия «Единая Россия» показала убедительные результаты на сентябрьских муниципальных выборах, а численность актива стабильно растет. Об этом на юбилейной XXX Конференции регионального отделения «Единой России» сообщил его секретарь, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что главную оценку любой политической силе всегда дают люди — своим голосом и своим участием.

«У нас наблюдается уверенный рост актива — сейчас это примерно 117 тысяч сторонников и членов партии. В этом году на муниципальных выборах мы получили на 12 мандатов больше, чем в 2020 году. И что особенно важно в условиях СВО — наши ветераны активно включаются в политическую жизнь. Напомню, глава государства поставил задачу — герои СВО должны участвовать в политике и общественной жизни, входить в органы власти», — отметил Игорь Брынцалов.

В этом году «Единая Россия» успешно провела муниципальные избирательные кампании в 8 округах, получив 142 мандата. Все 16 кандидатов-участников СВО избраны в местные советы. Всего за последние 2 года депутатами от партии стали 24 участника СВО.

В ходе конференции Игорь Брынцалов вручил партбилеты «Единой России» трем ветеранам спецоперации, которые после возвращения с фронта активно участвуют в общественной жизни региона.

На конференции обсудили также предварительные итоги реализации Народной программы, сформированной в 2021 году по наказам избирателей.

Игорь Брынцалов отметил, что она выполнена более чем на 90%.

«В Подмосковье стартовала самая масштабная в России программа модернизации ЖКХ. У нас исполняется беспрецедентный план развития медицинской и образовательной инфраструктуры. Весной следующего года мы отчитаемся перед избирателями по исполнению Народной программы. И совместно с жителями сформируем новый план на предстоящий период. Президент страны неоднократно подчеркивал, что в центре всех проектов должен быть человек. И это для нас должно быть главным ориентиром», — добавил парламентарий.

Напомним, в 2026 году состоятся выборы в Государственную Думу и областной парламент. В преддверии предстоящего политического сезона осенью этого года состоялся форум «Подмосковье 2026» с участием губернатора, депутатов и секретарей местных отделений партии.

Выступая на форуме, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что необходимо, как и прежде, своевременно отвечать на вызовы и разъяснять жителям, как идет преображение региона.

«Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы — все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего Президента», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.