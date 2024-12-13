«Единая Россия» укрепляет статус первичных отделений и расширяет их полномочия

«Единая Россия» в преддверии Съезда, который пройдет 14 декабря, организовала на площадке Центрального исполкома партии обсуждение ряда вопросов, которые будут вынесены в повестку высшего руководящего органа партии, передает пресс-служба партии.

По итогам года первичных отделений была представлена финальная версия Положения о первичках. Оно стандартизирует работу базового звена и расширяет его полномочия.

По словам врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, первички выполняют задачи, которые ставит президент РФ Владимир Путин. Сейчас это, в первую очередь, поддержка участников СВО и их семей.

«Это, естественно, вся работа по сбору гуманитарной помощи нашим новым регионам, Курской, Белгородской и Брянской областям. Вы ведёте непосредственно эту работу. На месте даете нам обратную связь, что происходит по национальным проектам, по новым федеральным законам, которые работают на земле. Именно к вам приходят люди, говорят, что хорошо или плохо. А именно фракция „Единой России“ в Госдуме должна отвечать на запросы, которые формулирует первичное отделение. И либо внести изменения в правила, по которым мы живем, либо, если какая-то зона недорегулирована, создать новые правила. И без участия первичек мы делать этого не будем. И мы дальше должны продолжать жить именно в такой идеологии», — подчеркнул он.

Положение о первичках «Единой России» будет действовать с 1 января. Документ примут на Съезде партии, который пройдет 14 декабря на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Владимир Якушев добавил также, что на XXII Съезде партии примут изменения в народную программу — их «Единая Россия» проработала с Правительством.

«По народной программе должны работать все институты партии. Не только депутаты Государственной Думы, которые на основании изменений в неё должны принять федеральные законы. Наши предложения (по новым положения в народную программу — прим. ред.) мы направили в Правительство, всё отработали технически. И на Съезд изменения в народную программу выносим», — резюмировал он.

Как отметил, замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, «Единая Россия» является важнейшим инструментом народной демократии, демократии участия. Через партию, ее структуру и, в первую очередь, первичные отделения, любой человек в стране должен иметь возможность донести до власти свою позицию, добиться решения волнующих вопросов.

Своим видением развития первичного партийного звена поделилась также секретарь регионального Совета первичных отделений партии «Единая Россия» в Московской области, глава городского округа Восход ЕленаФилатова. По ее словам, Положение позволит еще больше расширить полномочия первичек, стандартизировать нашу работу, как основного фундамента партийной организации.

«Важным звеном в работе является и сам Совет первичных отделений. Это новая структура, она была создана в Подмосковье в этом году и объединила порядка 4 тысяч первичек, действующих по всему региону. Все эти новшества приведут к настоящей перезагрузке первичного звена, неизменным останется одно — реализация самых разных социальных проектов, направленных исключительно на благо жителей. И несмотря на то, что наказы главного партийного документа, собранные три года назад, в том числе и первичными отделениями, выполнены на 100%, считаю крайне важным продолжать работу по сбору новых наказов», — заключила она.