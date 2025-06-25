Двор в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира комплексно благоустроили

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В городском округе Кашира завершено комплексное благоустройство дворовой территории в микрорайоне Ожерелье по адресу ул. Мира д. д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы проводились в рамках Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». По запросам жителей в перечень работ программы включают установку детских площадок, оборудование парковочных мест, монтаж наружного освещения, а также ремонт внутридворовых проездов.

Во дворе по всему периметру двора обновили асфальтовое покрытие на дороге и тротуарах, установили новые бордюры и отремонтировали входные группы. В необходимых местах подняли уровень асфальта, чтобы за счет уклона препятствовать попаданию дождевой воды в подъезды.

На данный момент подрядчиком работы по комплексному благоустройству проводятся в поселке Богатищево по улице Новая д. 1, 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство — одно из приоритетных направлений работы региона. Отметим, что губернаторская программа комплексного благоустройства стартовала в Московской области в 2015 году.