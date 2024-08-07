Двойных: поправки в закон о развитии сельхоза приняты в интересах фермеров

Совет Федерации одобрил закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции. Поправки включают в себя создание специальных агрегаторов в этой сфере. Кроме того, устанавливаются меры государственной поддержки тем, кто создает эти агроагрегаторы, сообщил сенатор Совета Федерации от Московской области, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил в ходе совещания с региональными координаторами федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село».

Совет Федерации одобрил закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции. Поправки включают в себя создание специальных агрегаторов в этой сфере. Кроме того, устанавливаются меры государственной поддержки тем, кто создает эти агроагрегаторы.

Закон нацелен на совершенствование данной инфраструктуры, а также конкретизирует понятие «фермерская продукция», которая должна быть произведена на объектах, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям. Благодаря этому решению крупные поставщики больше не смогут обманывать потребителя.

Необходимость государственного регулирования обусловлена, в первую очередь, фактически отсутствующим доступом малых фермерских хозяйств к покупателю.

«В настоящий момент в России около 40% производимой сельхозпродукции приходится на малые хозяйства. Но у них нет доступа к покупателю. После принятия соответствующих поправок наступает следующий этап. Нам необходимо, не теряя времени, сформировать комплекс мер для использования всего потенциала принятого закона обеспечить приоритетное развитие сбытовой инфраструктуры. А для того, чтобы сохранить принцип конкуренции и не допустить необоснованное повышение агроагрегатором фермерской продукции цен на поставляемые в торговую сеть продукты, необходимо создавать условия для наличия в регионе не менее двух агроагрегаторов различных форм, включая сельхозкооперации», –– поделился Александр Двойных.

Ранее, посещая «Сырный фестиваль» в Истре, Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с фермерами отдельно остановился на теме принятого закона о сбыте продукции. По словам Воробьева, начиная с 2014 года фермеры нарастили производство в 6 раз: с 500 тонн до 3 тыс. тонн сыра в год. Сегодня каждый пятый килограмм в стране — из Московской области. С 2021 года регион удерживает первое место в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.