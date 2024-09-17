Две москвички непристойно станцевали во время службы в храме Николая Чудотворца

Baza: две девушки пошло станцевали под звон колоколов около храма в Москве

Московская полиция ищет двух девушек, которые исполнили непристойный танец рядом со столичным храмом Николая Чудотворца. Они сделали это, когда шла служба, сообщает Baza .

Сотрудники правоохранительных органов узнали о правонарушении только 14 сентября. Они случайно обнаружили оскорбительный танец в одном из Telegram-каналов.

На опубликованной записи слышно, как во время церковной службы звенят колокола. Параллельно с этим две девушки танцуют и изгибаются, снимая себя на видео.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушек. Также они пытаются определить, действительно ли танец был оскорбительным.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали девушку, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих. Она набивала тату с котиками, крестами, храмами и анимэ.