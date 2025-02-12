Две компании из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса

В 2024 году министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проведен Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи, на который было подано 780 заявок из 77 регионов. Несколько компаний представили Московскую область на конкурсе, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что две региональные организации заняли призовые места в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» — ООО «АШАН» заняла 2 место, а Комплексный досуговый центр «Навигатор» из Щелково — 3 место.

ООО «АШАН» представил практику «Ключ к карьере: Кампус талантов АШАН», которая предоставляет молодым специалистам платформу для профессионального роста и развития, предлагая разнообразные образовательные программы, тренинги и наставничество. В 2024 году 1800 подростков в возрасте были приняты на подработку в офис и магазины «АШАН».

Комплексный досуговый центр «Навигатор» вышел на призовое место с практикой «Трудовая бригада городского округа Щелково». Во время школьных каникул ребята работали в трудовых бригадах на территориях спортивных, культурных и образовательных учреждений, а также в пришкольных лагерях. За весенне-летний период 2024 года трудоустроено более 650 подростков.

Эти достижения подчеркивают важность инициатив по трудоустройству молодежи, способствуя не только развитию навыков у подростков, но и их социальной адаптации. Успехи компаний, ставших победителями и призерами в этой номинации, служат примером для других организаций, стремящихся поддержать молодежь и помочь ей в становлении на рынке труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.