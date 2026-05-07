Два британца с лайнера MV Hondius вернулись без симптомов хантавируса

Два британца, которые были на борту круизного лайнера MV Hondius, самостоятельно вернулись на родину без симптомов хантавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на UKHSA.

Им рекомендовано самоизолироваться».

В UKHSA добавили, что ранее 3 человека, в том числе гражданин Великобритании, с подозрением на хантавирус были эвакуированы с судна MV Hondius для оказания им медицинской помощи в Нидерландах.

В начале мая 2026 года хантавирус дал знать о себе. На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной гибели людей стал хантавирус.

Судно с 150 пассажирами вышло три недели назад. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у некоторых пассажиров начали проявляться симптомы респираторного заболевания, под наблюдением оказались шесть человек, трое из которых скончались. Все погибшие — граждане Нидерландов.

