Душа покинет тело: шаманы рассказали о страшных последствиях стрижек в марте

Бурятские шаманы объяснили, в какие дни в марте лучше не ходить к парикмахерам

В бурятской религиозной организации шаманов «Тэнгэри» рассказали о последствиях стрижек в первый весенний месяц. Согласно древней монгольской астрологии Зурхай, в определенный день лунного календаря душа человека находится в конкретной части тела, сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«В случае травмирования части тела, человек может лишиться души», — говорится в сообщении.

В «Тэнгэри» подчеркнули, что точно так же в соответствии с лунным днем определяется влияние стрижки волос на физическое и духовное состояние.

Визит к парикмахеру 5 марта может негативно сказаться на внешнем виде, 6 марта возможны материальные потери, 7 марта есть шанс встретить доброго и отзывчивого человека, 8 марта может появиться чувство голода и жажды, 9 марта ослабнет организм и можно привлечь болезни, а 10 марта в дом придут изобилие и благополучие.

В среду, 11-го марта, стрижка обещает славу и признание, 12 марта она может привести к проблемам со здоровьем, 13 марта есть риск ухудшения зрения, 14 марта стрижка подарит внутреннее спокойствие и гармонию, 15 марта она принесет умиротворение и душевное тепло, а 16 и 17-го числа могут возникнуть ссоры и недопонимание.

18 марта стрижка волос может привести к утрате душевного равновесия, 19 марта есть риск столкнуться с недоброжелателем, 20 марта возможны разногласия, 21 марта сулит богатство, 22 марта подарит новые силы и заряд энергии, 23 марта предвещает рост благосостояния и финансовую стабильность, 24 марта обещает усиление природной привлекательности и обаяния, а 25 марта может стать причиной конфликта.

Кроме того, визит в парикмахерскую 26 марта улучшит здоровье, 27 марта возможны проблемы со здоровьем, 28 марта будет энергия и уверенность, 29 марта улучшится работа мозга, 30 марта могут обостриться заболевания, а 31 марта — радость и счастье.

Зурхай — древняя тибетская астрология, учение о взаимосвязи космоса, небесных светил и человека. Буддийские ламы составляют гороскопы, в которых указывают благоприятные и неблагоприятные дни для различных занятий. Из-за подобных рекомендаций региональные парикмахеры и салоны красоты терпят убытки.

