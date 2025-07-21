Дуров: аферисты шантажируют пользователей Telegram для получения редких подарков

Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, чтобы выманить у них редкие подарки, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он уточнил, что раньше в Telegram можно было купить редкие подарки, номера и имена всего за несколько долларов, а сейчас они продаются за более чем 100 тыс. долларов.

Дуров добавил, что руководство мессенджера видит, как злоумышленники шантажируют пользователей: мошенники пытаются заставить людей передать им ценные коллекционные предметы.

Кроме того, есть информация о каналах, которые вымогают деньги, угрожая раскрытием личной информации или конфиденциальных данных. Некоторые аферисты превратили все это в бизнес-модель, размещая дискредитирующие людей посты и требуя плату за их удаление.

Также Дуров попросил пользователей писать ему в случае подобных мошеннических схем и предоставлять доказательства. Тогда канал злоумышленников будет удален из мессенджера.