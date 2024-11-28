Дудя* могут оштрафовать за интервью с Лебедевым

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Суд рассмотрит дело Дудя* о нарушении закона об иноагентах

Таганский суд Москвы 27 декабря рассмотрит материалы административного дела в отношении блогера Юрия Дудя* о нарушении закона об иноагентах, сообщает ТАСС .

Как указано в материалах дела, Дудь* разместил на видеохостинге YouTube интервью с дизайнером Артемием Лебедевым без специальной маркировки иноагента.

За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Минюст РФ признал Дудя* иноагентом 15 апреля 2022 года.

Ранее в прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой** за публичные призывы к терроризму.

*признан в РФ иноагентом

**Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов