Драка львов в Калининградском зоопарке повторила сцену из «Короля Льва 2»

В Калининградском зоопарке сотрудники впустили самца льва на территорию самки с целью свести пару, но их первая встреча закончилась эпичной дракой, которая повторила сцену из мультфильма «Король лев», пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как самец Тигран бежит к самке Лее и первым нападает на нее. Но Лея не растерялась, самка продемонстрировала характер и доминирование над потенциальным женихом.

Подобно сцене из мультфильма «Король Лев 2», грациозная Лея атаковала своего кавалера, нанеся ему несколько сильных ударов, уложив его на лопатки и не давая возможности встать в течение нескольких секунд. Ошеломленный таким приемом Тигран был вынужден искать убежище за деревянным пнем.

Сотрудники зоопарка утверждают, что подобное поведение является нормой при первом знакомстве львов, особенно когда самец попадает на территорию самки.

По их словам, в дальнейшем отношения между животными должны наладиться.