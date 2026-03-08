Дождь, снег и гололедица будут в Московском регионе в Международный женский день
В Международный женский день в Москве и области ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем 8 марта в Московском регионе ожидается облачная погода. Возможны дождь, мокрый снег и гололедица.
Ветер будет северный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.
Ночью в Московском регионе ожидается от -5 до -3 градусов. Будут облачная погода, снег, гололедица.
Ветер ожидается юго-восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
