Домен исчез. Роскомнадзор «добивает» YouTube?

Роскомнадзор решил окончательно «добить» видеоплатформу YouTube в России. Домен полностью пропал из DNS-серверов ведомства, сообщает «Эксплойт» со ссылкой на источники среди провайдеров.

Теперь пользователь, который захочет войти на YouTube, получит ошибку. Роутер не сможет связать адрес сайта с его IP. В итоге сервер будет полностью недоступен, если пользователь не включит VPN.

Ранее власти приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса. Также Telegram хотят оштрафовать в России на сумму до 64 млн рублей. Суд в Москве зарегистрировал 8 протоколов в отношении Telegram Messenger Inc.

Последует ли мессенджер дорогой WhatsApp*, YouTube и прочих популярных западных ресурсов, читайте в материале РИАМО.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.