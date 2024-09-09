Дом на Рублевке, квартиры и автопарк: чем владеет семья покойного Маслякова

Семья легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, которого не стало 8 сентября, владеет домом на Рублевке, двумя квартирами в центре Москвы, дорогими иномарками и шестью компаниями, связанными с КВН, сообщает SHOT .

Масляков вместе с супругой проживал в загородном доме в подмосковном поселке Жуковка. В коттедже площадью 654 кв. м есть бассейн, сауна, тренажерный зал и несколько спален. Сейчас такой дом стоит примерно 600 млн рублей.

Также у Маслякова две квартиры в центре столицы — в Малом Новопесковском переулке и на Смоленской набережной. Телеведущий владел Maybach за 10 млн рублей. Он ездил на автомобиле вместе с водителем. Еще две машины — KIA и Range Rover — записаны на его супругу Светлану.

В феврале этого года компания ТТО «АМиК» перешла в собственность сына ведущего Александра Маслякова-младшего. Также он является совладельцем «КВН продакшн» и ООО «Планета», которая в прошлом году понесла убытки в 300 тыс. рублей.

«Дом КВН» на Шереметьевской улице — еще один актив знаменитой семьи. Гендиректором числится жена Маслякова-младшего Ангелина. Также она управляет магазином сувениров и кафе внутри центра. Совладельцем является сын телеведущего.

Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Ведущий в последние годы боролся с раком легких, который и мог стать причиной его смерти. Поклонники КВН несут цветы к зданию Клуба, чтобы почтить память покойного.