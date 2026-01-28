Дом экс-начальника ГИБДД Ставрополья выставили на аукцион за 9 млн рублей

Трехэтажный дом бывшего начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и участок площадью 1,5 тыс. кв. м выставили на аукцион в станице Новомарьевской за 9 млн рублей, сообщает «Победа 26» .

На сайте ГИС «Торги» появился лот по продаже данного дома. Площадь особняка составляет 232 кв. м, а прилегающий участок — 1,5 тыс. «квадратов». Начальная цена — 9 млн рублей, при этом требуется задаток в размере 1,3 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля. После покупки и полной оплаты ограничения, связанные с арестом имущества, будут сняты. В объявлении размещены фотографии, на которых видны кованый забор и фасад здания.

Ранее в СМИ публиковались кадры с обысков 2021 года, где в доме были обнаружены золотая сантехника, лепнина и мраморная лестница. Еще сообщалось о выставлении на аукцион здания бывшей мужской гимназии в Кисловодске, однако его стоимость превышает 228 млн рублей, часть из которых предназначена для реставрации объекта культурного наследия.

