Доходы бюджета Подмосковья за 2024 год возросли на 13% по сравнению с 2023 г

В Мособлдуме состоялись слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Московской области за 2024 год. В работе слушаний приняли участие депутаты Госдумы, представители профильных министерств и ведомств, общественных объединений, эксперты и жители Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Несмотря на все риски и вызовы Московской области удалось сохранить положительную динамику основных экономических и финансовых показателей. Объем собственных доходов впервые превысил 1 трлн рублей», — подчеркнул зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По доходам исполнение бюджета составило 1,126 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 13%.

По расходам исполнение составило 1,053 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом рост — 7%.

Как отметил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков, по объему собственных доходов регион стабильно входит в тройку лидеров среду субъектов страны, после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Результатом исполнения стал профицит — 72 млрд. рублей. В 2024 году Московская область сохранила положительную динамику в социальной и экономической сферах. В регионе наблюдался активный рост объемов промышленного производства, высокая потребительская активность, устойчивость рынка труда», — отметил Прянчиков.

Так, в 2024 году отмечен рост промышленного производства на 8,4% и это 3 место среди субъектов РФ. Показатель обеспечен, прежде всего, за счет обрабатывающих производств, здесь рост на 9,2% и это 2 места в стране.

По объему инвестиций регион занимает 2 место, рост составил 3,6%. По объему торговли Подмосковье на 3 месте в стране, рост — 10,9%.

«Все это повлияло на исполнение бюджета и на рост уровня среднемесячной заработной платы на 19,3% при уровне безработицы ниже среднероссийского. Всего она составила у нас 1,7% за 2024 год», — отметил Прянчиков.

Общие расходы бюджета в разрезе 19 госпрограмм составили 1 038 трлн рублей.

Традиционно более половины всех расходов пришлось на социальную сферу. В целом, на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт, строительство и капремонт социальных объектов было направлено 675 млрд рублей. Это на 91 млрд больше, чем в 2023 году, рост 16%.

Исполнение бюджета в разрезе государственных программ:

Здравоохранение — 182 млрд рублей;

Образование — 181 млрд рублей;

Социальная защита населения МО — 154 млрд рублей;

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса — 144 млрд рублей;

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры — 141 млрд рублей;

Развитие инженерной инфраструктуры — 50 млрд рублей;

Управление имуществом и финансами — 33 млрд рублей;

Формирование современной комфортной городской среды — 23 млрд рублей;

Предпринимательство — 19 млрд рублей;

Безопасность — 18 млрд рублей;

Цифровое Подмосковье — 16 млрд рублей;

Жилище — 15 млрд рублей;

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 14 млрд рублей;

Экология и окружающая среда — 12 млрд рублей;

Развитие институтов гражданского общества — 12 млрд рублей;

Спорт — 9 млрд рублей;

Культура и туризм — 8 млрд рублей;

Сельское хозяйство — 7 млрд рублей;

Архитектура и градостроительство — 2 млрд рублей.

«Отмечу значительные расходы на предоставление мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей — это более 26 млрд рублей. Также 56 млрд рублей направили на неработающих граждан, 46 млрд рублей — на поддержку семей с детьми», — добавил Дмитрий Прянчиков.

На реализацию национальных проектов было направлено 142 млрд рублей.

По словам Дмитрия Прянчикова, в структуре непрограммных расходов присутствует расходы, под грифом для служебного пользования.

«Деньги, в частности, идут на финансирование восстановления новых территорий, помощь переселенцам, а также отправку, например, врачей в Курскую область», — подытожил Прянчиков.

Предпринимательство

Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал об итогах исполнения бюджета за прошлый год в рамках реализации госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья». Он отметил, что освоено свыше 42,150 млрд рублей или 104,3% от плана.

«В целом по госпрограмме „Предпринимательство Подмосковья“ 45 показателей и все они достигнуты. По итогам прошлого года министерство экономики и финансов Московской области признала ее эффективной», — отметил Евгений Подлипенский.

Московская область — лидер по количеству и эффективности индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ). На сегодняшний день в регионе сосредоточено:

72 индустриальных парка;

19 промышленных технопарков;

6 ОЭЗ.

«В прошлом году запустили большую программу по развитию инфраструктуры для промышленности. Приняли решение, что регион создает государственные индустриальные парки. Мы делаем всю инфраструктуру, строим готовые промышленные помещения. То есть бизнесу остается или на правах аренды или приобрести помещение, заехать и работать. 5 таких парков уже строятся, ещё 3 — проектируем», — рассказал Евгений Подлипенский.

Также он отметил, что в прошлом году было завершено 459 инвестиционных проекта. На сегодняшний день в регионе в реализации находятся 1387 инвестиционных проектов на 2,332 млрд рублей. Это порядка 292 тыс. рабочих мест.

«Сейчас любой предприниматель может выйти на экспорт. У нас работает онлайн-сервис. В прошлом году мы его начали активно развивать. Сейчас действует 3 направления: ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия. Что касается производительности труда, то в прошлом году нацпроект завершился и перетек с 2025 года в федеральный проект „Производительность труда“. В Московской области реализовано 193 проекта, 16 проектов находится в работе», — сказал Подлипенский.

По итогам 2024 года:

объем инвестиций в основной капитал составил более 1,820 трлн рублей;

рост объемов производства — свыше 6,654 трлн рублей;

создано свыше 85,1 тыс. новых рабочих мест.

ТФОМС

Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Елена Боброва рассказала об исполнении бюджета ТФОМС за 2024 год.

По доходам бюджет ТФОМС исполнен в объеме 183 млрд рублей. По расходам — в объеме 182 млрд рублей.

В общем объеме доходов основную долю занимают субвенции федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это 148 млрд рублей или 80,9% от общей суммы доходов.

Кроме этого, в составе доходов большую долю занимают межбюджетные трансферты из бюджета Московской области. В 2024 году они составили 10,4% или 19,1 млрд рублей.

Основную долю расходов бюджета составили затраты на реализацию Московской областной программы обязательного медицинского страхования в размере 164,3 млрд рублей.

Количество застрахованных лиц в Московской области составляет 7,8 млн человек. Исполнение программы составило 163 мдрд рублей или 101% к утвержденному плану. В структуре финансирования программы 5% занимает скорая медицинская помощь, 38% — амбулаторно-поликлиническая помощь, 43% — стационарная, 11% — медицинская помощь в условиях дневного стационара.

За 2024 год за счет средств обязательного медицинского страхования оказана медицинская помощь 6,1 млн. человек, что составляет 78% от всех застрахованных жителей Московской области.

Наибольший объем медицинской помощи приходится на амбулаторно-поликлиническую, которую получили порядка 6 млн человек. Профилактическими медосмотрами и диспансеризацией было охвачено около 4 млн человек.

В 2024 году медицинскую помощь в стационарных условиях получило более чем 957 тыс. человек.

«В 2024 году на онкологию было направлено 23 млрд рублей — медицинская помощь была оказана 209 тыс. человек. Основной отдельный вес в онкологической помощи занимает лекарственная противоопухолевая терапия. Далее это лучевая терапия и оперативное лечение», — рассказала Елена Боброва.

Медицинскую реабилитацию в 2024 году прошли 92 тыс. человек на сумму почти 5 млрд рублей.

Оценка КСП

Председатель Контрольно-счетной палаты Московской области Виктор Королихин отметил, что КСП проверила отчет об исполнении бюджетов и провела экспертизу соответствующих законопроектов

«В 2024 году динамика большинства основных макроэкономических показателей социально-экономического развития оказалась лучше, чем прогнозировалось при составлении проекта бюджета на 2024–2026 годы. Московская область по-прежнему занимает второе место в ЦФО по объёму показателей в стоимостном выражении. Регион находится в тройке лидеров среди субъектов Центрального федерального округа по показателям динамики в оптовой торговле и платных услугах и превышает показатели в целом по Российской Федерации по динамике оптовой и розничной торговли, платным услугам, промышленному производству», — подчеркнул он.

Расходы бюджета в 2024 году, по сравнению с предыдущим отчётным периодом, возросли на 7% и сохранили свою социальную ориентированность.

Бюджет отчетного года исполнялся в рамках 19 государственных программ, расходы на которые исполнены почти на 95%.

Расходы на реализацию национальных проектов исполнены в размере 142,3 млрд рублей или 94% плановых значений.

Социальная защита населения

Министерство социального развития Московской области подвело итоги исполнения бюджета за 2024 год. Основное внимание уделялось реализации программ социальной поддержки населения, а также внедрению новых мер и улучшению инфраструктуры учреждений.

Рассказала об этом Вера Савелина, заместитель министра социального развития Московской области.

Исполнение бюджета составило более 159 млрд рублей, что соответствует 98,6%. Министерство участвует в четырех государственных программах. Основная — Социальная защита населения Московской области: 63% программы направлены на социальную поддержку граждан.

Выдача жилищного сертификата: 814 из 988 сирот получили жилье именно по сертификату, что дало возможность выбора квартиры и территории, увеличения метража за счет собственных средств.

Выплата многодетным семьям взамен земельного участка: 3684 семьи воспользовались мерой, очередь сократилась более чем на 3000 семей.

Региональная доплата к пенсии: в 2024 году увеличена до 20 тыс. рублей, что позволило вдвое увеличить охват, на это направлено 1,2 млрд рублей.

Увеличение минимальной выплаты приемным родителям: В 2024 году доведена до прожиточного минимума (17 700 рублей), в 2025 году — 18 700 рублей.

Оздоровительная кампания: на приобретение путёвок для различных категорий граждан выделено 1,5 млрд рублей. Лагерь «Литвиново» принял 3000 детей участников СВО.

Выплаты участникам СВО: региональные выплаты составили почти 26 млрд рублей. С 21 октября 2024 года лицам, заключившим контракт с Минобороны не менее чем на год, выплачивается 1,9 млн рублей.

Развитие реабилитационных центров: центр «Ясенки» охватил 352 участника СВО, там завершено строительство бассейна. Центр Мещерякова расширил услуги для детей и молодых инвалидов, а также участников СВО.

Комплексная реабилитация: 29 центров оказывают услуги 15 тыс. детей-инвалидов и 4 тыс. взрослых ежегодно, объем средств — более 6 млрд рублей.

Система долговременного ухода: в 2024 году услугой воспользовались 856 человек, финансирование — 291 млн рублей.

Улучшение условий в учреждениях: обновление мебели на 80 млн рублей, капитальный ремонт 27 объектов на 947 млн рублей.

Повышение заработной платы: В 2024 году рост составил от 6,8 до 8%, в 2025 году — от 8,4 до 20%.

Занятость населения: Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по низкому уровню зарегистрированной безработицы (0,1%).

Министерство социального развития Московской области успешно реализовало бюджет 2024 года, обеспечив широкий охват мерами социальной поддержки, внедрив новые инструменты помощи и улучшив инфраструктуру учреждений. Особое внимание уделялось поддержке семей, детей, инвалидов и участников СВО, а также повышению качества предоставляемых услуг.

Водоснабжение и водоотведение

В ходе слушаний были подведены итоги работы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в Московской области за прошедший год, а также обозначены планы на текущий и последующие периоды. Обсуждались объемы финансирования, ключевые объекты, а также перспективы расширения программы до 2030 года. Подробнее остановился на теме министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В Московской области насчитывается около 8 тыс. муниципальных объектов водоотведения и водоснабжения, а также почти 27 тыс. км сетей, находящихся в ведении муниципальных и государственных органов.

В 2024 году общий объем выполнения бюджета ЖКХ составил почти 31 млрд рублей. В финансировании участвовали бюджет Московской области, инфраструктурные бюджетные кредиты, федеральный бюджет и фонд развития территории, что обеспечило освоение порядка 93% средств.

За прошлый год было реализовано 74 мероприятия, среди которых:

33 объекта водоснабжения;

9 объектов водоотведения;

31 объект теплоснабжения;

1 объект инфраструктуры военных городков.

В текущем году в программе запланировано 150 мероприятий на сумму 55 млрд рублей:

99 мероприятий по сетям водоснабжения и водозаборным узлам;

51 мероприятие по сетям водоотведения, очистным сооружениям и насосным станциям.

Наибольшее количество мероприятий пройдет в Можайском, Истре, Дмитровском, Одинцово и Солнечногорске. Основной акцент делается на водонапорные и водозаборные узлы. По объему финансирования лидируют Щелково, Лыткарино, Солнечногорск, Можайск и Кашира.

В рамках программы на 2025–2028 годы запланировано 640 мероприятий с лимитом финансирования 277 млрд рублей.

Благоустройство

В 2024 году в Московской области продолжена масштабная работа по благоустройству территорий, что положительно сказывается на жизни 9 млн жителей региона и гостей, способствует развитию туризма, улучшению экологии и повышению безопасности.

Как рассказал первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков, общий бюджет на благоустройство в 2024 году составил почти 25 млрд рублей. Освоение средств достигло 98%.

За отчетный период были благоустроены 99 территорий, из них:

11 парковых территорий;

12 лесопарковых территорий;

24 большие пешеходные зоны и площади;

5 набережных;

более 20 скверов рядом с объектами социальной инфраструктуры.

Дополнительно продолжилось развитие катков, скейт-парков и новых зон отдыха. За счет средств дотаций благоустроено 703 детские игровые площадки, а также модернизирована система наружного освещения: установлено более 200 новых объектов, заменены светильники на энергоэффективные, внедряются шкафы управления освещением, что снижает энергозатраты и количество жалоб.

«В 2024 году почти 850 тыс. жителей приняли участие в голосовании по благоустройству 220 территорий, определив 53 победителя: 38 скверов, 8 пешеходных зон, 6 парков и одну набережную. Продолжается новое голосование на сайте zagorsreda.gosuslugi.ru, где обсуждается благоустройство 289 территорий. Оно завершится 12 июня, после чего будут определены 54 новых победителя», — отметил Евгений Афанасенков.

За шесть лет количество парков в регионе увеличилось почти вдвое — с 92 до 209, а посещаемость выросла с 8 до 84 млн человек. В 2024 году ожидается более 100 млн посещений, что подтверждает востребованность проектов благоустройства.

Московская область седьмой год подряд занимает третье место по индексу качества городской среды после Москвы и Санкт-Петербурга. Все плановые показатели выполнены, города региона признаны комфортными для жизни.

Справочные материалы

С проектом закона об исполнении бюджета Московской области за 2024 год и материалами к нему можно ознакомиться по ссылке.

Электронная версия брошюры «бюджет для граждан» разработана на основании проекта закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2024 год» и размещена на портале «Открытый бюджет Московской области».

Проект закона Московской области «Об исполнении бюджета ТФОМС МО за 2024 год».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.