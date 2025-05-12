Для учащихся Подмосковья пройдет турнир «Что? Где? Когда?»
Фото - © Российское общество «Знание»
Российское общество «Знание» совместно с телекомпанией «Игра-ТВ» запускает турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» в рамках чемпионата России по интеллектуальным играм «Знание. Игра: школы и колледжи». Проект направлен на развитие эрудиции, командного взаимодействия и расширение кругозора подростков через интеллектуальные соревнования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
К участию приглашаются команды учащихся общеобразовательных организаций и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. Вопросы игр будут посвящены истории России, ее национальному достоянию, достижениям в науке, культуре и спорте.
Турнир пройдет в несколько этапов. Отборочные онлайн-игры состоятся 14, 21 и 28 мая в 13:00. Команды, сыгравшие не менее двух игр, смогут побороться за выход в онлайн-кубок, который пройдет 4 июня. Финал турнира состоится 24 июня в очном формате на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
Регистрация участников открыта на сайте.
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