Для студентов Ступинского техникума им Туманова прошла экскурсия на заводе Kermi

Студенты Ступинского техникума имени А. Т. Туманова, обучающиеся по профессии «Сварщик», побывали на экскурсии на заводе Kermi. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Компания Kermi занимается производством отопительной техники. Ее завод в Ступино начал работу в 2019 году. Это предприятие полного цикла с высокой степенью локализации производства, где большая часть материалов, включая высококачественную сталь от компании «Северсталь», производится в России.

В ходе экскурсии студенты смогли увидеть весь цикл производства стальных панельных радиаторов Kermi, задавали вопросы и познакомились с технологическими процессами. Завод занимает площадь почти 15 тысяч квадратных метров и выпускает радиаторы всех типов и размеров — от 40-сантиметровых до 3-метровых и высотой от 300 до 900 мм.

«Для нас важно, чтобы студенты не только обучались теории, но и имели возможность видеть, как применяются их знания на практике», — отметила преподаватель техникума.

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