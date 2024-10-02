Для студентов Ступинского техникума им Туманова прошла экскурсия на заводе Kermi
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Студенты Ступинского техникума имени А. Т. Туманова, обучающиеся по профессии «Сварщик», побывали на экскурсии на заводе Kermi. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Компания Kermi занимается производством отопительной техники. Ее завод в Ступино начал работу в 2019 году. Это предприятие полного цикла с высокой степенью локализации производства, где большая часть материалов, включая высококачественную сталь от компании «Северсталь», производится в России.
В ходе экскурсии студенты смогли увидеть весь цикл производства стальных панельных радиаторов Kermi, задавали вопросы и познакомились с технологическими процессами. Завод занимает площадь почти 15 тысяч квадратных метров и выпускает радиаторы всех типов и размеров — от 40-сантиметровых до 3-метровых и высотой от 300 до 900 мм.
«Для нас важно, чтобы студенты не только обучались теории, но и имели возможность видеть, как применяются их знания на практике», — отметила преподаватель техникума.
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