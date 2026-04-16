Для старшего поколения Подольска подготовили игровую развлекательную программу

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие» по Центральному району Подольска приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на игровую развлекательную программу «Энергия побед». В программе — демонстрация фильма о выдающихся людях серебряного возраста, вокальный мастер-класс «Как петь и молодеть», игровое шоу «Нащупай здоровье», а также интерактивные игры на развитие памяти и внимания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Кроме того, долголетов ждут подарки, призы и выступления творческих коллективов. Это отличная возможность не только весело провести время, но и найти новых друзей, зарядиться бодростью и позитивом. Участники смогут проверить свои силы в забавных конкурсах, раскрыть вокальные таланты и узнать секреты активного долголетия от специалистов.20 апреля, 12:00.Г. о. Подольск, Революционный пр., 27, ДК им. Лепсе (малый зал).

Вход свободный. 18+ (возраст участников).Напомним, записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.