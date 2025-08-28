Для старост Воскресенска прошла выездная администрация

В Доме культуры села Ашитково прошла выездная администрация. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно с заместителями, профильными специалистами, представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций встретился со старостами округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В округе работают 70 старост, именно им доверяют жители и через них озвучивают свои вопросы. Такой формат встреч позволяет жителям удаленных от центра населенных пунктов оперативно получать ответы на свои обращения», — отметил Алексей Малкин.

На встрече обсудили ключевые вопросы жителей: ремонт дорог, программу газификации, уличное освещение, благоустройство общественных пространств, модернизацию площадок для сбора ТКО и своевременный вывоз мусора, а также социальные выплаты. Все они приняты в работу и об их выполнении оперативно оповестят заявителей.

Так, Роман Моторкин рассказал о том, что волнует жителей деревни Марьинка.

«Очистка пожарного водоема, опиловка деревьев, которые проходят через линии электропередач и постановка одного участка дороги на кадастровый учет. Мы сейчас пообщались с администрацией, глава очень позитивно настроен, обещал помочь все это сделать», — рассказал Роман.

Староста деревни Золотово Елена Павлова пришла консультироваться по вопросу вступления в программу переселения из ветхого жилья. Оказалось, что многие дома уже включены в проект, но есть вопрос, требующий срочного реагирования.

«Около девятого дома у нас очень старые сараи стоят. Обсудили вопрос, чтобы их тоже снести, так как там погреба, и мы боимся, что дети туда упадут, потому что детей очень много у нас в деревне, но мне пообещали решить этот вопрос», — подчеркнула Елена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.