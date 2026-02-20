Директора госучреждения под Калининградом обвинили в превышении полномочий

В Калининградской области руководитель государственного бюджетного учреждения и его подчиненный обвиняются в злоупотреблении служебным положением. Данное правонарушение было обнаружено и документально зафиксировано Управлением ФСБ России по Калининградской области, сообщили в Следкоме .

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Калининградской области официально выдвинуто обвинение против директора регионального ГБУ «Балтберегозащита» и возглавляющего отдел контроля строительно-ремонтных работ в этой же организации. Им инкриминируется совершение деяния, подпадающего под часть 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, в 2022 году учреждение заключило с одной из местных строительных компаний договор на аварийно-восстановительные работы береговой линии Балтийского моря близ поселка Куликово. Сумма контракта составила 169,8 миллионов рублей.

В процессе исполнения договора подрядчик применял материалы, не отвечающие требованиям утвержденного проекта, а также не выполнил работы в предусмотренном объеме. Тем не менее, директор и начальник профильного отдела, будучи в курсе данных нарушений, подписали акты приемки выполненных работ. Это послужило основанием для необоснованной оплаты услуг контрагента в полном размере. Вследствие этих неправомерных действий министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области был нанесен существенный материальный ущерб. Окончательный размер убытков в настоящее время уточняется в ходе расследования.

Оба обвиняемых были задержаны, после чего им был предъявлен официальный обвинительный акт. Следствие решает вопрос о выборе для них соответствующей меры пресечения. По возбужденному уголовному делу продолжается выполнение комплекса процессуальных действий, нацеленных на всестороннее установление обстоятельств инцидента.

