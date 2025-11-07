Династия полицейских из Рузы отдала службе в милиции и полиции 50 лет

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в нашей стране 10 ноября, мы расскажем вам о династии правоохранителей Константина Константиновича Шевчука и Светланы Константиновны Полищук. Отец и его дочь отдали службе в милиции и полиции в общей сложности ровно 50 лет. И это еще не предел, так как майор внутренней службы Светлана Полищук является действующим сотрудником ОМВД России «Рузский». Впрочем, обо всем по порядку.

Константин Шевчук родился 18 января 1957 года. Трудовую деятельность начинал в 1973 году электриком в колхозе «Память Ильича». В 1976 году, когда пришло время, был призван в ряды Советской армии — срочную службу проходил электриком и военным строителем в воинской части в Севастополе.

В те годы молодых парней, отслуживших в армии, в милиции сразу же брали себе на заметку — для того, чтобы в дальнейшем пригласить на службу. Демобилизовавшись из армии, Константин Шевчук по примеру многих своих сверстников решил попробовать себя в органах внутренних дел. Он еще и не подозревал, что это станет выбором всей его жизни.

Начинал в 1978 году рядовым милиционером Зарайского ОВД Московской области. Спустя два года подающего надежды сотрудника решили попробовать на должности участкового милиции. Так для Константина начался важнейший этап жизни, в котором он становился взрослее и набирался опыта. В 1985 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР по специальности «правоохранительная деятельность», имел квалификацию юриста. Участковым уполномоченным милиции, а потом и старшим участковым он прослужил 12 лет — с 1980-го по 1992-й.

Начало этого периода поколение, что постарше, нынче вспоминает с ностальгией: Олимпиада в Москве, пятилетки, комсомол, промышленное развитие, стабильность и уверенность в будущем. Но уже маячили к концу 1980-х первые предвестники распада великой державы — СССР: перестройка, замедление экономики, рост националистических настроений в республиках.

В 1991 году произошла великая трагедия — развалился Советский Союз, и наступило другое время — эпоха «первоначального накопления капитала», новых русских, ваучеров, финансовых пирамид и… массового обнищания простых граждан. Все это не могло не сказаться на органах внутренних дел — многие опытные сотрудники милиции ушли в бизнес и охранную деятельность, а кто-то, увы, оказался по ту сторону баррикад — перешел в бандиты, занялся рэкетом, крышеванием, наркоторговлей.

Однако для Константина Шевчука это наоборот стало проверкой на прочность, которую он прошел на отлично. Из участковых милиции его перевели в уголовный розыск — оперуполномоченным (1992 год), старшим оперуполномоченным (1995), начальником отделения уголовного розыска (1997 год), заместителем начальника — начальником криминальной милиции Зарайского ОВД (2000 год).

Подполковник милиции Константин Шевчук зарекомендовал себя грамотным руководителем, воспитателем и организатором, ответственным и дисциплинированным сотрудником. Подразделение, которым он руководил, имело стабильные и качественные показатели служебной деятельности. Так, например, за 6 месяцев 2003 года в Зарайском районе по линии уголовного розыска было совершено 96 преступлений, из них раскрыто — 54, что составляло 56,2 процента, а из восьми совершенных убийств было раскрыто шесть.

Наряду с умением организовать работу подчиненных Константин Шевчук непосредственно принимал участие в раскрытии тяжких преступлений.

17 июня 2003 года у магазина «Агат» на улице Октябрьской в Зарайске злоумышленник напал на местную жительницу и ограбил ее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что это дерзкое преступление совершил житель Зарайска. Константин Шевчук в составе следственно-оперативной группы прибыл по адресу проживания злоумышленника. Однако при задержании тот оказал физическое сопротивление, вырвался и побежал в физическое сопротивление, вырвался и побежал сторону леса. Константин Шевчук бросился наперерез подозреваемому. В результате умелых действий, хорошей боевой и физической подготовки офицера милиции подозреваемому скрыться не удалось. Он был задержан и доставлен в отдел милиции, в дальнейшем ему предъявили обвинение по статье за грабеж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.