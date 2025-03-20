Девять юных жителей Серпухова получили первые паспорта

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Девять юных жителей городского округа Серпухов в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией 18 марта получили первые паспорта, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени временно исполняющего полномочия главы городского округа Серпухов юношей и девушек поздравила заместитель главы Оксана Лебедева. Тёплые пожелания ребятам выразили депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и настоятель Сретенского храма Алексей Спигин.

Паспорт гражданина Российской Федерации — символ взросления, предоставляющий уникальные возможности для личного и профессионального роста, реализации амбиций и участия в общественной жизни страны.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.