Детскую игровую площадку установили в мкр Северный Электростали

В северном микрорайоне Электростали на проспекте Ленина, дома № 03 и 05 установили новую современную детскую игровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На торжественном открытии присутствовали первый замглавы Ольга Печникова и депутат городского Совета Оксана Цапина. В рамках мероприятия для детей была организована развлекательная интерактивная программа с аниматорами, веселыми конкурсами и играми.

Ребята сразу же оценили разнообразие и удобство игровых элементов. Новая площадка выполнена в морском стиле, на ней установлены горки, качели и карусели, сетки для лазания. Кроме этого, новая площадка оснащена безопасным покрытием, которое будет обеспечивать дополнительную защиту для детей во время игр.

Теперь эта площадка станет центром притяжения для ребят из ближайших домов и позволит им активно проводить время на свежем воздухе.

Работы были проведены в рамках губернаторской программы по модернизации межквартальных детских игровых комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.