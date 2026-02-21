сегодня в 20:51

Детей трудовых мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижении 18 лет

Правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов должны выехать из страны по достижении 18 лет при отсутствии оснований для дальнейшего проживания, или оформить патент, сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на уточнение процедуры продления срока пребывания в России несовершеннолетних детей иностранных граждан, которые работают по патенту и находятся на иждивении у своих родителей.

Детей трудовых мигрантов предлагается в 18 лет обязать выехать из России в течение 30 дней или оформить патент.

