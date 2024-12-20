Десять мытищинских семей стали обладателями нового жилья

Торжественная церемония вручения ключей гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, состоялась в администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для большинства граждан это не просто квартира, а новое пространство, где будет создаваться уют и новые незабываемые воспоминания.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, поздравляя новоселов, отметила, что для них декабрь стал по-настоящему волшебным, ведь именно сейчас исполнились их заветные мечты о новом жилье. Многие из них уже планируют, как будут отмечать Новый год в новой квартире.

«Пусть ваши квартиры станут тем уютным гнездышком, в которых вы будете счастливы», — сказала глава округа.

Она подчеркнула, что в следующем году планируется переселить порядка трехсот семей, это на сотню больше чем в текущем году.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил, что получение комфортного жилья станет не только хорошим подарком, но и началом нового этапа в жизни новоселов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.