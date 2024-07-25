Депутаты Подольска наградили защитника животных

Председатель совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин вместе с коллегой-депутатом Глебом Козельцевым собрал корм для бездомных животных и вручил его с благодарственным письмом известному зоозащитнику Игорю Айрапетяну. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Айрапетян на протяжении многих лет спасает животных от жестокости человека и помогает находить новых хозяев собакам, от которых отказались бывшие владельцы. Некоторых здоровых собак приносили в ветклиники на усыпление, других выкидывали в окна или просто на улицу.

Айрапетян лечит животных и пытается бороться с жесткостью людей с помощью закона, часть дел у него проходили или проходят через судебные инстанции. Много отказников живёт у зоозащитника в его частном доме. Мужчина старается обеспечить хороший уход и еду собакам, пока не найдет новых хозяев. Со многими семьями, получивших зачастую породистых дорогих собак, остается на связи и дружит.

Не так давно был случай, когда ему отдали дорогую собаку-гибрида мальтипу только потому, что щенок сходил в туалет на еще более дорогой персидский ковер. Владельцы сравнили их стоимость и выбрали то, что дороже. Малыша практически сразу приняли в новую семью и не чаят в нем души. Ковров в его новой квартире нет, зато есть любовь.

«В ходе встречи вручил Айрапетяну благодарственное письмо за доброе отношение к животным и корм для питомцев. Получается, он исправляет ошибки других людей по отношению к братьям нашим меньшим. Мы помогли зоозащитнику по проекту ВПП „Единая Россия“ „Защита животного мира“. Обязательно продолжим помогать приютам и поощрять неравнодушных людей, спасающих жизни животных», — сказал Никулин.

У Айрапетяна два высших образования: экономическое и юридическое, а также ученая степень MBA. Ранее он занимался бизнесом, связанном с грузоперевозками, но решил изменить свою жизнь и продал 15 машин класса люкс, чтобы строить приюты для собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.