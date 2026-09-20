Депутаты Королева проверяют готовность избирательных участков и принимают участие в голосовании

На протяжении всего периода голосования депутаты посещали избирательные комиссии, оценивая организацию процесса и условия для жителей города. Проверка охватила вопросы готовности помещений, работы членов комиссий и соблюдения установленных процедур.

По словам Инны Яковлевой, результаты мониторинга подтвердили высокий уровень подготовки избирательных участков. Депутаты фиксировали отдельные моменты, требующие корректировки, и оперативно взаимодействовали с организаторами для устранения замечаний. В целом работа комиссий получила положительную оценку.

Инна Яковлева отметила, что для нее участие в выборах — это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Еще в детстве она сопровождала родителей на избирательные участки, а теперь аналогичную практику продолжает со своей дочерью. Ребенок присутствует на голосовании с раннего возраста и воспринимает это как естественную часть жизни гражданина.

Трехдневный формат голосования позволяет избирателям выбрать удобное время для посещения участка. Это особенно актуально для семей с детьми, которые могут совместить голосование с прогулкой или другими планами на выходные дни.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.