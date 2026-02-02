Депутаты и специалисты «Единой России» провели приемы по соцвопросам в Подмосковье

Депутаты и профильные специалисты партии «Единая Россия» с 2 по 6 февраля провели приемы граждан в общественных приемных Москвы и Московской области, где жители получили консультации и помощь по социальным вопросам, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В период с 2 по 6 февраля на площадках общественных приемных партии «Единая Россия» в Москве и Московской области прошли встречи с жителями. Граждане смогли обратиться к депутатам всех уровней и профильным специалистам за консультациями по социальным вопросам.

2 февраля в региональной общественной приемной депутат Госдумы Отари Аршба провел личный прием граждан. К нему обратилась многодетная мать из Подольска, проживающая с тремя детьми в коммунальной квартире. Она попросила разъяснить порядок улучшения жилищных условий для своей семьи. Женщине подробно объяснили возможные варианты решения и порядок действий, вопрос взят в работу.

Еще одно обращение поступило от жительницы городского округа Щелково — вдовы участника СВО. Она попросила содействия в получении оригинала удостоверения к ордену Мужества, который ранее не был выдан. Для решения вопроса будут предприняты меры по розыску документа или выдаче его дубликата.

«На этой неделе мы делаем акцент на социальной поддержке. В ходе приемов мы не только выслушиваем и консультируем, но и подключаем профильные ведомства для решения проблем. Наша цель — оказать помощь как можно большему числу людей», — подчеркнул Отари Аршба.

Ранее, 23 января, в единый день приема участников СВО в Подмосковье оперативно решили почти 70% поступивших обращений. Большинство вопросов касались оформления документов для получения выплат, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и присвоения статуса участника СВО.

Адреса и телефоны местных общественных приемных размещены на сайте регионального отделения партии. Записаться на прием можно по телефону: 8 (495) 106-05-50.

