Депутат Вегнер предложил наделить ветеранов СВО правами полицейских

Вячеслав Вегнер предложил изменить закон о добровольных народных дружинах и фактически приравнять дружинников к сотрудникам полиции по объему полномочий. По его мнению, это позволит повысить эффективность охраны порядка, особенно в сельской местности.

«Для того, чтобы эффективность была, людям нужно дать дополнительные права. Нам необходимо изменить действующий закон о добровольных народных дружинах. Раньше народные дружинники шли через запятую с полицией. Сегодня народный дружинник не обладает необходимыми правами, которые должны быть - это задержать преступника и доставить его в полицию, иногда надо и применять физическую силу. В сельской местности это важно: люди будут знать, что у них есть к кому обратиться, а преступники будут бояться, потому что участник СВО – это закаленный в боях воин, при задержании может реально применить силу, дать по шее, чтобы взорвавшиеся хулиганы не портили жизнь нашим жителям», — рассказал депутат.

Он также считает, что участие в дружинах должно оплачиваться.

«Нам необходимо людям платить за эти выходы, за участие в работе ДНД. Сегодня их финансирование ведется либо через добровольные взносы. А муниципалитеты могут свою часть финансовую потратить только на приобретение материально-технической базы. Я считаю, что это не совсем правильно и верно. Участие наших ребят, которые вернулись с фронта, наверное, и будет тем подспорьем, которое поможет нам частично ликвидировать эту проблему отсутствия кадров. Особенно это важно на селе, когда количество участковых у нас сократилось, и сегодня у нас там один участковый на 15-20-30 деревень», — пояснил Вегнер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.