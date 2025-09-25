Постоянное взаимодействие с военнослужащими и их семьями — одна из ключевых задач представителей власти, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Владимир Шапкин.

«Я регулярно посещаю воинские части и, конечно, наш уникальный пункт отбора в Балашихе, где общаюсь и с ребятами, которые вернулись с выполнения задач, и с теми, кто только готовится к отправке», — сказал Шапкин.

По словам парламентария, если говорить о мотивации, то здесь он видит два главных фактора. Первый — искренний патриотизм и осознанная ответственность за безопасность страны. Многие приходят на службу по зову сердца, имея четкую гражданскую позицию. Они понимают, что их профессия — защита Родины.

«Второй фактор — рациональный. Сегодня контрактная служба — это мощнейший социальный лифт и комплекс гарантий, которые государство предоставляет добровольцам. Это уже не просто служба, это престижная государственная работа с блестящими карьерными перспективами», — добавил парламентарий.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 находится единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Пункт сделан максимально удобным — организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию специалистов, в том числе юриста, нотариуса. Также в пункте отбора работают профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий, для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России. Все удобно и понятно организовано.

Обратиться в пункт отбора могут жители всех регионов России. Более того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Балашихе, так как при заключении контракта бойцы разово получают одно из самых высоких по стране разовых пособий — 3 млн рублей. Эта сумма выплачивается вне зарплаты в разовом формате в качестве поддержки.

О зарплате и выплатах

Каждый боец, отправившийся служить в зону СВО, ежемесячно получает высокую зарплату. Финальная сумма формируется с учетом наград, рода выполненных задач и звания. Но минимальная зарплата начинается от 200 тыс. рублей.

Бойцы за первый год службы, включая единовременную выплату при заключении контракта, получают не менее 5,5 млн рублей.

Зарплата военных зависит от должности и звания. Так, командир отделения в звании сержанта ежемесячно зарабатывает от 232 тыс. рублей, а сержант на должности заместителя командира взвода — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и специфику выполняемых задач.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника. За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

