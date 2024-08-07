Депутат призвала россиян игнорировать концерты Ивана Дорна
Депутат Драпеко порекомендовала россиянам не посещать концерты Дорна за рубежом
Первый замглавы думского комитета по культуре Елена Драпеко считает, что россиянам не стоит покупать билеты на концерты украинского певца Ивана Дорна, сообщает NEWS.ru.
По мнению законодателя, выступления сбежавшего из РФ артиста следует игнорировать даже за рубежом.
«Мы не можем запретить ему въезд в Казахстан, так как это другая страна. А вот призвать граждан не ходить на концерты Ивана Дорна, конечно, мы можем», — отметила Драпеко.
Парламентарий уверена, что готовность Дорна сотрудничать с российскими заказчиками связана с его желанием заработать денег, так на Украине такая возможность отсутствует.
Драпеко добавила, что беглый музыкант хочет верить в то, что россияне не потеряли интерес к его творчеству.