Депутат призвала россиян игнорировать концерты Ивана Дорна

Первый замглавы думского комитета по культуре Елена Драпеко считает, что россиянам не стоит покупать билеты на концерты украинского певца Ивана Дорна, сообщает NEWS.ru .

По мнению законодателя, выступления сбежавшего из РФ артиста следует игнорировать даже за рубежом.

«Мы не можем запретить ему въезд в Казахстан, так как это другая страна. А вот призвать граждан не ходить на концерты Ивана Дорна, конечно, мы можем», — отметила Драпеко.

Парламентарий уверена, что готовность Дорна сотрудничать с российскими заказчиками связана с его желанием заработать денег, так на Украине такая возможность отсутствует.

Драпеко добавила, что беглый музыкант хочет верить в то, что россияне не потеряли интерес к его творчеству.