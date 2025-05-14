Депутат предложил сделать платным образование для детей мигрантов

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что образование для детей мигрантов должно быть платным. Более того, стоит сократить число попыток сдать экзамен по русскому языку, сообщает радио «Говорит Москва» .

Нилов прокомментировал информацию о том, что более 80% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку. Это произошло по причинам отсутствия свободных мест в учреждениях образования и ошибок в заполнении документов.

По мнению депутата, власти все сделали правильно, ведь тогда бы дети, не говорящие на русском, находились в стране нелегально. По его мнению, это стопорило бы уровень образования детей граждан России.

«Надо дальше не сюсюкаться, а ограничить количество раз, когда можно сдавать экзамен. Не могут — значит, едут домой и ждут своего родителя. Необходимо только на платных началах такие услуги образовательные предоставлять. Почему мы должны своими налогами содержать в наших школах иностранных детей?» — высказался Нилов.