Депутат предложил сделать платным образование для детей мигрантов
Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что образование для детей мигрантов должно быть платным. Более того, стоит сократить число попыток сдать экзамен по русскому языку, сообщает радио «Говорит Москва».
Нилов прокомментировал информацию о том, что более 80% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку. Это произошло по причинам отсутствия свободных мест в учреждениях образования и ошибок в заполнении документов.
По мнению депутата, власти все сделали правильно, ведь тогда бы дети, не говорящие на русском, находились в стране нелегально. По его мнению, это стопорило бы уровень образования детей граждан России.
«Надо дальше не сюсюкаться, а ограничить количество раз, когда можно сдавать экзамен. Не могут — значит, едут домой и ждут своего родителя. Необходимо только на платных началах такие услуги образовательные предоставлять. Почему мы должны своими налогами содержать в наших школах иностранных детей?» — высказался Нилов.