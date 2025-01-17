Депутат назвал россиянок хабалками и предложил им биться головой об стену

Проверка проведена в отношении депутата Андрея Саковича из Марий Эл, назвавшего россиянок «тупыми» и предложившего им «биться головой об стену» после жалоб на рост цен. Независимая лингвистическая экспертиза показала, что высказывания депутата не являются оскорблениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение «Единой России».

30 декабря в комментариях под своим постом в соцсети «ВКонтакте» Сакович начал спорить с пользовательницами, которые пожаловались на «завышение цен». Народный избранник назвал недовольных девушек «хабалками» и заявил, что они пишут «тупые комментарии».

«А такие хабалки, как вы с Марией, правилам хорошего тона, не обучены, поэтому лезите туда, куда не звали. <…> Сходите вдвоем, головами об стену побейтесь. Легче станет. <…> Если не хотите, чтоб об вас ноги вытирали, не ходите сюда, никогда больше», — написал Андрей Сакович (орфография и пунктуация автора комментария соблюдены).

«Единая Россия» решила не привлекать парламентария к партийным взысканиям за его слова.

«Высказывания А. В. Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающим честь и достоинство личности, а также не являются „уничижительными характеристиками“ личности», — следует из итогов лингвистической оценки.

Несмотря на это, с единороссами в Марий Эл провели «образовательные мероприятия» для профилактики некорректного поведения в Сети.