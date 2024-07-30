Депутат Мособлдумы рассказал, куда жаловаться на недобросовестных владельцев собак

Жителям Подмосковья следует обратиться в полицию по телефону 112, если они заметили гражданина, который неправильно выгуливает свою собаку, сообщил в интервью РИАМО председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

«Сотрудники полиции установят личность владельца собаки, а затем направят все материалы в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — сказал Керселян.

Он подчеркнул, что ведомство уполномочено привлекать нарушителей к административной ответственности. При наличии всех материалов владелец будет оштрафован.

По словам парламентария, если животное гуляет без хозяина, то с 1 сентября 2023 года в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации собак. Данная мера позволяет быстро найти владельца. Также регистрация четвероногого друга поможет при поиске, если он потерялся.

Депутат добавил, что многие владельцы проявили сознательность и зарегистрировали собак. При этом на сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте РИАМО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.