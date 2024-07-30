Сергей Керселян о штрафах за нарушения правил выгула собак и регистрации домашних животных

В конце весенней сессии Мособлдума закрепила в законодательстве региона нормы, которые определяют правила выгула, содержания и регистрации домашних животных. Подробнее о том, как сейчас реализуется законодательство в сфере содержания животных, рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

— Сергей Айкович, совсем недавно, в конце весенней сессии, Мособлдума приняла закон, по которому инспекторы Минсельхоза смогут штрафовать нарушителей правил выгула собак. А раньше не могли? В чем суть этого закона?

— В административном кодексе Московской области ранее мы уже устанавливали ответственность для владельцев собак за неправильный выгул. То есть все законодательные инструменты для того, чтобы недобросовестные хозяева были привлечены к административной ответственности, у нас уже были реализованы.

Однако правительством РФ был введен мораторий на проверочные мероприятия по таким видам нарушений. Фактически, в условиях моратория инспектор мог только объявить предостережение.

Принятым же законом из государственного контроля исключен надзор за соблюдением правил выгула домашних животных. Эти изменения позволят привлекать нарушителей к административной ответственности по правилам законодательства.

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— Расскажите, пожалуйста, подробнее какие предусмотрены штрафы и за какие именно нарушения?

— В первую очередь, штрафы установлены для того, чтобы наши дворы и улицы были чистыми и безопасными.

Владельцы должны убирать за своими питомцами, в противном случае им может грозить штраф до 1500 рублей.

Запрещено выгуливать собак без поводка и намордника в парках и общественных местах — за это предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей. Но здесь есть исключение для щенков и декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров.

Собаки не должны находиться на детских площадках и на территориях детских садов и школ — за это может быть наложен штраф до 2 тысяч рублей.

Если же собака напала и покусала кого-либо, то штраф уже составит до 30 тысяч рублей за исключением тех случаев, когда предусмотрена уголовная ответственность.

— Например, хозяин выгуливает собаку неправильно — без поводка или без намордника. Что делать, если заметили это?

— В первую очередь нужно обратиться в полицию по телефону 112, и рассказать все подробности.

Сотрудники полиции установят личность владельца собаки, а затем направят все материалы в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Министерство в свою очередь уже уполномочено привлекать нарушителей к административной ответственности. При наличии всех материалов владелец будет оштрафован.

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— А если, например, собака гуляет без хозяина? Какие меры приняты на законодательном уровне для того, чтобы собаку можно было идентифицировать?

— С 1 сентября 2023 года в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации собак. Других животных можно регистрировать по желанию.

Такая мера позволяет не только быстро найти владельца, если его собака кого-то покусала, но и полезна для самих хозяев. Если четвероногий друг потеряется, его будет гораздо проще и быстрее найти.

По закону все владельцы собак должны привести своего питомца в государственное учреждение ветеринарии, подведомственное Минсельхозпроду Московской области, где животное сфотографируют и внесут о нем всю необходимую информацию в специальный реестр. Сама процедура регистрации бесплатна.

Если у собаки есть чип, то данные будут считаны с него. Если же чипа нет, то ветеринар установит его. Эта процедура уже оплачивается отдельно по прейскуранту ветклиники.

Многие владельцы проявили сознательность и зарегистрировали своих собак. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в Подмосковье зарегистрировано порядка 6,8 тысяч собак.

При этом на сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено.

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— Планирует ли Мособлдума установить такие штрафы?

— Сначала мы хотели посмотреть, как закон будет реализовываться на практике, а уже затем обсудить вопрос о введении штрафов за отсутствие регистрации.

Несмотря на то, что многие жители подошли к вопросу ответственно, есть и безответственные владельцы собак, которые не только не хотят их регистрировать, но и, например, выпускают их на самовыгул или выгуливают без намордника и поводка, чем создают угрозу для окружающих.

Поэтому в осенней сессии мы планируем вернуться к вопросу и рассмотреть возможность законодательного введения штрафов за отсутствие регистрации животных. Для этого мы проведем мероприятие с участием Минсельхоза региона и других ведомств, обсудим размеры штрафов. После этого приступим уже к работе над законопроектом.