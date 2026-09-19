Депутат Инна Яковлева оценила работу участковых комиссий в Королеве

В первый день голосования городской депутат Инна Яковлева провела рабочий объезд нескольких участковых избирательных комиссий, чтобы лично проконтролировать ход избирательного процесса. По ее словам, главное в такой работе — не формальность отчетов, а живая вовлеченность и возможность увидеть ситуацию своими глазами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Одним из пунктов визита стала участковая избирательная комиссия № 1087. Здесь она пообщалась с председателем комиссии и уточнила как проходит выборный процесс, поступают ли замечания от избирателей, насколько активна явка граждан на участки.

«Была удовлетворена услышанным и увиденным. Все четко организовано. На участке много голосующих. Люди подходят к делу осознанно: изучают информацию о кандидатах, внимательно читают бюллетени», — отметила Инна Яковлева.

Депутат также обратила внимание на атмосферу внутри участка. Сотрудники избирательной комиссии работают доброжелательно и готовы оказать всю необходимую помощь.

Избирательный процесс в наукограде продолжается, в строгом соответствии с законодательством. Визиты депутатов и общественных наблюдателей будут продолжаться и сегодня до закрытия участков.

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