Депутат Ефимов рассказал о выплатах и преимуществах военной службы по контракту

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. По его словам, помимо достойных финансовых выплат и стабильности, служба по контракту дает возможность проявить себя. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

По словам Ефимова, главная мотивация — защита своей семьи, своего дома и то, что на подкорке у каждого русского.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!». А еще, у многих есть родные или знакомые в Курске, Белгороде, Луганске. И когда бомбы падают там — на самом деле они падают здесь, в Балашихе, Реутове, Железнодорожном. И потому ребята– добровольцы, которые едут в пункт отбора в Балашихе понимают, куда и зачем они едут и, главное, для чего. Я курирую 30 семей из Балашихи и Реутова, где мужья, дети– мобилизованные или контрактники участвуют в специальной военной операции. Встречаемся со всеми регулярно. Особенно важно, когда бойцы приезжают в отпуск, на лечение и приглашают к себе в гости, делятся своими мыслями, рассказывают, как там на фронте. Это хорошая обратная связь, которая позволяет корректировать какие-то моменты, которые не до конца были прописаны в законах», — рассказал парламентарий.

Кроме того, если говорить о социальной поддержке, то всем семьям военнослужащих она оказывается — бесплатное питание для детей, кружки в школе, детский сад и т. д.

«Еще возникают вопросы, когда дело касается получения средств реабилитации, страховых выплат, но и это отрабатываем. Что важно и об этом говорят все военнослужащие, чтобы после наступления мира все ветераны СВО и их семьи получали достойные пенсии, могли устроиться на работу, отучиться дополнительно», — добавил Тарас Ефимов.

Депутат подчеркнул, что служба по контракту дает, прежде всего, стабильность. Возможность человеку проявить себя на службе, открыть какие-то новые в себе черты.

«Не случайно многие Герои, вернувшиеся с СВО, начинают политическую карьеру, идут в органы власти, хотя до этого и не думали об этом. Чувство справедливости, понимание того, что они могут изменить что-то. Это важно, когда во власть приходят люди с жизненным опытом и умением принимать жесткие, но верные решения», — сказал Ефимов.

Парламентарий также отметил удобство пункта отбора граждан в Балашихе.

«Был на открытие пункта отбора, видел, как проходило становление, как формировался штат, проходило материальное обеспечение. Посещаю и сейчас. Изначально была выбрана правильная модель — когда доброволец, заходя на территорию пункта отбора, проходит все службы: от медицинской и психологической до юридической. При подписании контракта — его ставят на довольствие и сразу начинают учить опытные командиры — как быть победителем в бою, как выжить. Именно в пункте отбора, доброволец определяется со специализацией — штурмовик, танкист, артиллерист, оператор БПЛА. К слову, специальная военная операция создала новое направление в военном деле — операторы беспилотников. Опыт пункта отбора граждан можно было бы распространить в дальнейшем на систему военкоматов — она показала себя как эффективный инструмент», — завершил он.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.