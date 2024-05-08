День Победы станет центральным событием фестиваля «Московская весна»

Сергунина: на 27 площадках отметят День Победы на фестивале «Московская весна»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что празднование Дня Победы на фестивале «Московская весна» станет центральным событием в четверг, 9 мая.

Фестиваль «Московская весна» продлится в российской столице до 12 мая. День Победы будут праздновать на 27 площадках в рамках мероприятия.

«Победе в Великой Отечественной войне посвятят больше 80 часов выступлений артистов и музыкантов. Со сцен прозвучат такие песни, как „Синий платочек“, „Смуглянка“ и „Катюша“. Актеры московских театров представят спектакли по известным произведениям, письмам и воспоминаниям ветеранов», — рассказала Сергунина.

На Ореховом бульваре 9 мая в 16:00 для горожан начнется программа «Великим тем годам». Для местных жителей и гостей Москвы на сцену выйдут воспитанники Московского детского театра эстрады. Параллельно на улице Грекова коллектив «Старая сказка» представит спектакль «Темная ночь», основанный на письмах с фронта и песен того времени.

«Для юных посетителей на фестивальных площадках организуют около 350 тематических мастер-классов. Например, ребят познакомят с историями настоящих героев, научат клеить макеты самолетов и готовить макароны по-флотски», — отметила Сергунина.

Ранее власти Москвы сообщали, что в праздничный день в столице пройдет более 270 мероприятий в парках. Вход для зрителей будет свободным.