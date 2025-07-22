День деревни Перхурово отметили в Павловском Посаде

В минувшие выходные жители деревни Перхурово в Павловском Посаде отметили престольный праздник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С приветственным словом к собравшимся обратились депутат Совета депутатов городского округа Юлия Архипова и начальник территориального отдела Елена Моисеенко.

«Деревня для многих из нас является не просто населенным пунктом, а местом, где мы родились, выросли и живем по настоящее время. Сегодня деревни активно развиваются, облагораживаются. Появляются новые дороги и детские площадки, магазины и зоны отдыха. Во многом мы благодарны и жителям, которые поддерживают порядок, проводят культурно-массовые мероприятия, живут одной большой деревенской семьей», — отметила Моисеенко.

В рамках празднования Дня деревни состоялось награждение жителей, внесших большой вклад в развитие своей малой Родины.

Благодарностью Московской областной Думы за добровольческую (волонтерскую) деятельность была награждена Наталья Александровна Новикова.

Благодарственным письмом Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений» награждены: Наталья Николаевна Добриогло, староста деревни Перхурово, Валентина Борисовна Спицина, мама участника СВО Алексей Евгеньевича Спицины, Максим Михайлович Фомин, ветеран СВО.

Также благодарность за многолетнее, активное участие в благоустройстве и общественной жизни деревни Перхурово вручена Анатолию Александровичу Батурину.

Павлово-Посадские творческие коллективы подарили всем гостям праздника свои зажигательные номера.

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