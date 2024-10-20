Делегация Подольска приняла участие в торжественном закрытии «Вахты памяти-2024»

Делегация из Подольска приняла участие в торжественном закрытии «Вахты памяти-2024». Мероприятие традиционно состоялось вблизи деревни Кузовлево на территории мемориального комплекса «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ежегодно отряды поисковиков несут «Вахту памяти» по поиску, идентификации и перезахоронению солдат Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны. В Подольске этим занимается военно-патриотическое объединение «Память» под руководством его основателя Игоря Красильникова. Вот уже 36 лет они начинают работы весной, а завершают поздней осенью.

«Как гражданин я хочу, чтобы люди знали и помнили о подвиге наших воинов. А как верующий человек — чтобы павшие в боях были достойно похоронены», — сказал Красильников.

Благодаря поисковикам в этом году похоронили останки 28 красноармейцев. Двоих удалось идентифицировать. На закрытии «Вахты памяти» присутствовали родные этих солдат, им торжественно вручили личные вещи воинов, кисеты с землей с места захоронения, а также медали за оборону Москвы.

Андрей Михайлович Дмитриев, уроженец деревни Лыковка, погиб в Смоленской области. Поисковики доставили его останки для перезахоронения в родные места. У красноармейца осталось 6 детей, причем младшая дочь родилась, когда отец уже погиб. В смертном медальоне была найдена записка с именем бойца и просьбой передать весть о нем его жене.

Сибиряк Нурмухаммед Мухаммедхасанович Тимканов погиб в 1941-м, защищая Москву. Его старший сын (а всего у него 5 детей) тоже воевал и дошел до Берлина. А внук красноармейца Тимканова сейчас защищает родину, участвуя в специальной военной операции. Родные бойца Тимканова приехали на торжественное мероприятие из Тюменской области.

Захоронение советских воинов, погибших при защите Москвы в 1941 году, было проведено с воинскими почестями. В траурной церемонии приняли участие почетные гости, среди которых заместитель председателя местной организации городского округа Подольск Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин городского округа Подольск Раиса Федорова, а также подольские поисковики и юнармейцы, кадеты и волонтеры, ветераны и жители.

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