Делегация колледжа из Подмосковья начала визит в Минск

Делегация Губернского колледжа Подмосковья прибыла с официальным визитом в Минск для развития сотрудничества с белорусскими образовательными учреждениями. В программу входят обмен опытом, культурные мероприятия и обсуждение совместных проектов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В состав делегации вошли представители студенческого актива и руководства колледжа: заместители директора Елена Лукасевич и Екатерина Кузнецова, а также советник директора по воспитанию Татьяна Ключанских. Основной целью поездки стало посещение колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе — филиала РИПО. Стороны планируют обменяться опытом, укрепить культурные связи и наметить совместные образовательные инициативы.

Первый день визита посвятили знакомству с историей и культурой Белоруссии. Для студентов и педагогов организовали обзорную экскурсию по Минску. Делегация также посетила мемориальный комплекс «Хатынь» — символ национальной трагедии и мужества белорусского народа. Участникам рассказали о судьбе деревни, уничтоженной нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Впереди у представителей колледжа насыщенная деловая программа. В минском колледже технологий в машиностроении запланированы встречи с коллегами, знакомство с материально-технической базой, мастер-классы и обсуждение перспективных проектов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.