Дарья Чиркова из Егорьевска победила в кулинарном шоу «Битва шефов»

Культорганизатор ДК имени Г. Конина Дарья Чиркова одержала победу в кулинарном шоу «Битва шефов». Такая запись появилась на странице Дарьи в социальной сети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

«Я победитель самого главного кулинарного шоу страны! Приняла участие и одержала победу! Огромная благодарность каналу „Пятница“, шефам, редакторам, режиссеру. А также всем ассистентам и операторам», — написала Дарья.

Дорога на кулинарное телешоу любительницы вкусно готовить заняла два года. Еще в 2022-м году она заполнила анкету, записала видеовизитку. Задания оказались непростыми. На незнакомой кухне предлагалось приготовить весьма сложные блюда.

«Самым сложным стал йоркширский пудинг, потому что я не знала, как его готовить. Главная сложность заключалась в том, что нужно было использовать индукционную плитку и пароконвектомат», — вспоминает Дарья.

И все же кулинарное чутье не подвело Дарью. Шеф-повар Константин Ивлев и шеф-кондитер Ренат Агзамов присудили ей победу.

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