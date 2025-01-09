Дарье Клюкиной исполнился 31 год: как изменилась жизнь участницы «Холостяка»

Модель Дарья Клюкина стала единственной участницей проекта «Холостяк», которая дважды боролась за расположение героев — актера Ильи Глинникова и певца Егора Крида. Однако ее жизнь круто изменилась вовсе не после реалити-шоу, а из-за свадьбы с миллионером, сообщает «СтарХит» .

«Холостяк» с Глинниковым Клюкина покинула самостоятельно. Она честно призналась, что не испытывает чувств к актеру. А вот в шоу с Кридом ей удалось завоевать сердце артиста, однако их роман не получил продолжения.

После «Холостяка» модель стала очень популярной. Она снималась в сериалах, кино, клипах и была не против построить карьеру в кинематографе. Клюкина успела попробовать себя в роли певицы, что вызвало волну хейта. Девушку называли «второй Бузовой».

Через некоторое время стало известно о ее романе с топ-менеджером «Газпром-Медиа» Владимиром Чоповым. Свадьбу пара отпраздновала 19 сентября 2019 года в Италии на острове Комо. Подружкой невесты оказалась Виктория Короткова, которая боролась с Клюкиной за сердце Крида в «Холостяке». Торжество вел Николай Басков, а среди гостей заметили Диму Билана.

Новоиспеченная семья поселилась в элитном ЖК. В 2023 году они стали родителями — мальчика назвали Александром. Пока Клюкина не показывает поклонникам лица ребенка, но активно делится подробностями своей жизни в личном блоге.

Ранее 35-летняя молдавская модель Ксения Дели родила второго ребенка от 70-летнего олигарха Оссамы Фати Рабахи аль-Шарифа. До свадьбы она недолго встречалась с Кридом. Кроме того, в Сети были слухи о ее романе с американским музыкантом Джастином Бибером, она также снялась у него в клипе.