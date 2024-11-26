Бывшая девушка Егора Крида родила сына от 70-летнего олигарха

Она разместила в Сети фотографию ручки ребенка с подписью: «Добро пожаловать в мир, малыш». При этом модель не написала ничего про пол и имя новорожденного, но на днях она говорила подписчикам, что ждет сына.

Ксения Дели с июня 2016 года замужем за египетским миллиардером палестинского происхождения Оссамой Фати Рабахой аль-Шарифом. Мужчина старше супруги на 35 лет. У них есть старшая общая дочь Анастасия.

Кроме того, у бизнесмена есть две взрослые дочери от прошлых отношений.

До свадьбы Дели недолго встречалась с певцом Егором Кридом. Кроме того, в Сети были слухи о ее романе с американским музыкантом Джастином Бибером, она также снялась у него в клипе.