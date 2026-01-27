Число погибших из-за снежного шторма в США достигло 30

Число погибших из-за последствий снежного шторма в Соединенных Штатах достигло 30, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Среди погибших — 2 человека, сбитые снегоуборочными машинами в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие во время катания на санках в Арканзасе и Техасе.

Кроме того, в Нью-Йорке за выходные на улице были обнаружены тела восьми человек.

Энергетики 19 северных и западных американских штатов находятся в режиме готовности к непогоде. На территории уже ввели режим ЧС. Также отменили 13 тыс. рейсов, власти пугают 200 млн человек отключениями света, «экстремальным похолоданием» и «взрывами деревьев» из-за морозного растрескивания.

С уборкой снега на федеральных трассах в США не справляются. Автомобили застревают, некоторые машины кидает на обочину из-за гололедицы.

