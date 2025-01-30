Число обнаруженных в Москве видов животных выросло до 408

В столице в прошлом году зафиксировали 408 видов животных, что на 136 больше, чем годом ранее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Результаты учета животных за 2024 год свидетельствуют об удовлетворительной экологической обстановке в городе», — отметил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он добавил, что всего было выявлено 157 видов, которые занесены в Красную книгу Москвы.

Среди них — 10 видов млекопитающих и 74 вида птиц. Еще специалисты наблюдали редкие виды пресмыкающихся, земноводных, рыб, моллюсков и насекомых.

Одной из удивительных находок в минувшем году стал лунь полевой. Этот хищник в городе относится к нулевой категории редкости, это означает, что он когда-то жил тут, но сейчас нахождение в природе не подтверждено. Обнаружение данной птицы показывает, что на городских зеленых территориях сохранены для нее условия.

Также значимым открытием стало обнаружение в пределах Москвы жужелицы золотистоямчатой. Это редкий жук с яркой металлической окраской.

Ежегодно в мегаполисе растет не только число привычных обитателей, например, европейский лось, ворон, соловей обыкновенный и сойка, но и отмечается появление редких и исчезающих видов животных, птиц и насекомых.