Четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы

В столице в этом году выполнили масштабные работы вдоль русла реки Городни. Там появились 4 новые зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что пространства у воды обновляются по поручению мэра мегаполиса Сергея Собянина уже не первый год. Создание новых зон отдыха крайне важно для обустройства комфортной городской среды.

Так, в этом году в пустующем овраге возле жилых домов на улице Красного Маяка появилась экотропа. Она сделана из прессованного металлического настила. В самом ее начале построили площадку для отдыха с лавочками и лежаками, рядом организовали спортивную зону.

Прогулочные маршруты благоустроили возле водоема в Народном парке. Также расширили детские площадки и спортивную зону, высадили почти 240 деревьев.

Привели в порядок и пространства в районе Третьего и Четвертого Варшавских прудов. Их очистили от ила и укрепили берега, оборудовали деревянные настилы, поставили лавочки и качели.

Кроме того, был благоустроен Покровский парк, расположенный вдоль Дорожной улицы. Там обновили прогулочные дорожки, вдоль них поставили перголы с качелями, а также обустроили амфитеатр.

Ранее подвели итоги благоустройства в Центральном административном округе Москвы в 2024 году. По просьбе жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру, а также коммуникации.