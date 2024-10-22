В Москве подвели итоги благоустройства в Центральном округе в 2024 году

В этом сезоне в Москве привели в порядок много объектов. Большинство из них находится за пределами Садового кольца, но работы по благоустройству провели также и в Центральном округе, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге .

Парк «Усадьба Трубецких» в Хамовниках

Здесь по просьбе жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру. Специалисты возвели площадку для детей постарше: установили горку, а радом с ней — групповые качели и лабиринт с сетками.

На игровой площадке для ребят помладше установили игровое оборудование для тренировки мелкой моторики и большую песочницу. Кроме того, здесь появились горки, качалки и лазалки. Для взрослых установили удобные скамейки.

В парке обновили три спортивных поля. Разместили спортивную зону с настольным теннисом и силовыми тренажерами. Кроме того, здесь появилась зона для выгула и дрессировки собак.

Территория школы при Алексеевском монастыре

Здесь специалисты отремонтировали одну лестницу, установили еще две и пять подпорных стенок. Заменили асфальтовое покрытие тротуаров площадью более 1 тыс. кв. м, проездов площадью почти 2 тыс. кв. м и опоры освещения.

На локации появились две спортивные площадки с резиновым покрытием, на одной из них разместили тренажеры. Благоустроили детскую площадку с качелями. Территорию дополнительно озеленили.

Выставочное пространство возле ТАСС

Здесь разместили шесть новых стендов с 12 медиаэкранами. На площади заменили плитку, установили удобные деревянные лавочки.

Территории Всероссийского музея декоративного искусства

Здесь благоустроили коммуникации: модернизировали системы ливневой канализации, теплосети и т. д. Специалисты установили фонари в историческом стиле. Площадку перед входом в здание замостили гранитной плиткой, в проездах обновили асфальт. В саду разбили газон и разместили лавочки.